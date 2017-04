Video: Islamiriik sundis jeziidist Messit võtma nimeks Hassan

Pere, kelle hulka kuulub ka Messi eesnime kandev viieaastane jalgpallifännist poiss, vabanes pool aastat tagasi ja nüüd nad rääkisid Iraagi Kurdistan 24 uudistekanalile oma katsumustest ja kannatustest, edastab The Independent.

Jeziidist viieaastane Messi / Kuvatõmmis/Youtube

Messi sai nime kuulsa argentiinlasest jalgpalluri Lionel Messi järgi, kuid kui Islamiriigi võitlejad said teada, et poisil selline nimi on, kuulutasid nad selle jumalateotuseks ning käskisid perel see vahetada Hassani vastu.

Lionel Messi / GIORGIO PEROTTINO/Reuters/Scanpix

«Nad ajupesid ja alandasid Messit, kes ei soovinud nimeks Hassanit,» lausus poisi tädi, kes lisas, et Messi isa oli kunagi kodukoha jalgpallimeeskonnas hea mängija.

Pere teatel jättis see poisile tugeva jälje, tal on vaimse ja füüsilise tervise probleeme ning ta vaevu räägib.

Jeziidist viieaastane Messi / Kuvatõmmis/Youtube

Siiski ei ole poiss kaotanud jalgpalli ja oma lemmikjalgpalluri Lionel Messi vastu huvi. Ta kandis intervjuu ajal Messi klubi FC Barcelona reklaamsärki, millel on Messi nimi ja number 10.

Lionel Messi / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide teatel on Islamiriik palju jeziide tapnud, vägistanud ja vangistanud.

ÜRO andmetel on sunniitidest ekstremistid tapnud üle 5000 jeziidi ning umbes 7000 on ikka Islamiriigi vangistuses, kuid nende jeziidide tegelik arv võib olla suurem.

Messi ja ta pere päästis 2016. aasta oktoobris kurdi väeüksus ja nad paigutati elama Iraagi Kurdistanis asuvasse Aqrah põgenikelaagrisse.