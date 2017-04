Soulidiiva ja megahiti autor Imany annab juba sel pühapäeval kontserdi Tallinnas

Ülieduka hiti “Don’t Be So Shy” autor, prantsuse soul-muusika diiva Imany esineb sel pühapäeval, 30. aprillil Tallinnas, Nordea Kontserdimajas. Hingestatud esinemiste poolest tuntud Imany alustas oma muusikalist teekonda pisikestest Pariisi baaridest ja jazz'iklubidest. Olles eelnevalt olnud tugev kõrgushüppaja ning edukas modell, üllatas ta paljusid, kui otsustas hoopis laulukirjutamisele keskenduda.

Eksootilise välimuse ja omapärase madala häälega kuulajate südameid võites raputas ta endalt kergesti “järjekordse laulva modelli” kuvandi ning sai tõeliselt kiirelt tõusvaks täheks soul-muusika maastikul.

Eelmise aasta augustis andis Imany välja oma teise albumi “The Wrong Kind of War”, mis jõudis edetabelite tippu nii Prantsusmaal, Šveitsis kui Poolas. Esimene kauamängiv “The Shape of a Broken Heart” ilmus aastal 2011 ning jõudis plaatinaplaadi tasemele mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka Kreekas ning Poolas lausa kolmekordselt. Loost “Don’t Be So Shy” sai tänu vene DJ-duo Filatov & Karas remixile fenomenaalne superhitt.

Külalisesinejana astub lavale noor Lätist pärit laulja The Ludvig. Läti laulukonkursil Supernova (mille võitja pääseb Eurovisioonile) sai ta sel aastal teise koha oma esimese hittsingliga “I’m In Love With You”.