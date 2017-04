Pilk peale! Elu Võimaluse võitja Charlie tuli välja ägeda mashupi'i ja muusikavideoga

"Meie uue loo näol on tegemist hoopis mashup'iga, mis koosneb 13 erinevast laulust. Kui Ed Sheeranil tuli jaanuaris välja uus lugu "Shape of You", tahtsime sellest kaveri teha, kuid tundsime, et ei taha samamoodi järgi teha, vaid anda asjale mingi oma twist," rääkis Charlie Elu24-le.

"Kuulasime laulu ning kuidagi hakkas tekkima idee, et lisaks sellele veel teisi laule juurde ja teeks hoopis mashup'i. Veebruaris sai valmis ka loo demo, aga kui tuli Elu Võimaluse konkurss, otsustasime, et keskendume mashup'ile hiljem. Peale Eesti Laulul esinemist võtsime laulu uuesti ette ja nii valmis mashup, milles võib ära tunda nii meie oma Eesti artisti Beyond Beyondi kui ka teised välismaa artistid."

Kerli ja Elu Võimaluse võitja Charlie Elu24 Live stuudios / Mihkel Maripuu

Vaata, millest mashup koosneb:

Ed Sheeran - “Shape Of You”

Beyond Beyond - “So Alive”

Beyond Beyond - “Little Love”

Beyond Beyond - “I Don’t Wanna Wait”

Justin Bieber - “Sorry”

BTS - “Blood Sweat & Tears”

Illenium - “Without You”

DJ Snake - “Lean On”

Jack Ü - “Take Ü There”

The Chainsmokers - “Roses”

The Chainsmokers - "Closer"

Martin Garrix - “Oops”

Matthew Koma - “So F***in’ Romantic”

"Kuna mashup'i aluseks sai võetud Ed Sheerani laul "Shape of You" ja mashup koosneb 13 armastuslaulust, siis panime sellele nimeks "13 Shapes of Love"," rääkisid andekad noored.

Kuidas meeldib?