Ränk tõde! Mai Pallingu koduseina kaunistab Konrad Mäe võltsing

Pallingu maal «Talu saadjärvel» on pildi tagaküljel oleva info põhjal valminud 1924. aastal, vahendab Menu.

Maali päritolu aitas ETV saates «Ringvaade» selgitada Eesti kunstimuuseumi maalikunsti konservaator Alar Nurkse, kes ütles pärast põhjalikku uurimist, et Pallingu kodust toodud maal on ilmselt võltsing.

«Originaali ja võltsingu vahe on suur. Tõde on suhteliselt ränk, sest keegi on teinud sellele ilusale kompositsioonile karuteene,» lausus Nurkse.

Nurkse lohutas, et võltsing pole midagi kriminaalset ning kui reporterile maal meeldib, võib ta seda rahulikult koduseinal edasi hoida.