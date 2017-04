Damaskuse lennujaama lähedal toimus tugev plahvatus

Reuters teatas, et plahvatus oli nii võimas, et seda oli kogu linnas kuulda, kuid selle põhjus ei ole teada.

Organisatsiooni Syrian Observatory for Human Rights esindaja Rami Abdurrahman sõnas, et plahvatus toimus varahommikul, mil enamik inimesi magas ja see äratas nad.

Esindaja andmetel leidis plahvatus aset lennujaama viival teel.

Lisaks nimetatud vaatlusorganisatsioonile teatasid veel mitmed kohalikud allikad tugevast plahvatusest ja tulekahjust.

Damaskuse sündmusi edastava lehekülje Diary of a Mortar andmetel järgnes plahvatusele koheselt tulekahju.

Süüria valitsust toetav lehekülg Damascus Now teatas, et plahvatus toimus lennujaama lähedal niinimetatud Seitsmendal sillal, mille kaudu sõidetakse lennujaama.