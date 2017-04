Kelly Osbourne avaldas õudsed detailid: borrelioos oleks mu äärepealt tapnud!

32-aastane staar kirjeldab võitlust kohutava haigusega oma uues elulooraamatus «There Is No F***ing Secret» ja loodab teadlikkuse tõstmisega aidata teisi, kes on sama probleemi ees.

«Mind ajab närvi, et see on tõeline, ehtne haigus. See peaaegu tappis mu. See on halvav haigus ja suuremal osal juhtudest ei osata seda diagnoosida,» seletab Kelly.

«Ma hakkasin internetti oma sümptomeid panema ja tulemused viisid borrelioosini. Siis võeti mind esimest korda kuulda ja mult võeti proovid. Tulemused olid positiivsed: mul oli kolmanda astme neuroloogiline Lyme'i tõbi. Tundsin kergendust, et tean viimaks, mis toimub, kuid samas olin surmani hirmunud,» tunnistas Kelly.

Kelly ei julgenud haigusest varem avalikult rääkida, sest tegemist paistab olevat populaarse haigusega, millega kuulsused tähelepanu püüavad.

«Kuna ma tean, kui halvav see on, tean ka seda, kes seda päriselt põeb ja kes üritab oma 15 minutit kuulsust pikemaks venitada. Ma ei mõista, kuidas keegi võib arvata, et elu borrelioosiga on glamuurne!» imestab Kelly.