Oih! Serena Williams avalikustas raseduse kogemata

35-aastane tippsportlane, kes on kihlatud Redditi kaasasutaja Alexis Ohanianiga, ütles, et ta ei plaaninud tegelikult nii vara beebiuudisest teatada.

«Ma olin puhkusel ja ma teen sellist asja, et teen endast iga nädal pildi ja kirjutan, kui kaugel ma rasedusega olen,» seletas Williams.

«Ma olin seda just salvestamas, aga teate küll, kuidas sotsiaalmeediaga on - vajutad valet nuppu ja... Mulle ei helistata tihti ja pool tundi hiljem oli mul neli vastamata kõnet. Võtsin telefoni vastu ja taipasin, et oh ei!» naeris ta.