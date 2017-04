Donald Trumpil on õigus vajutada kahte punast nuppu

Ovaalkabineti laua all on puust karp, mille sees on punane nupp, mille abil saab president kutsuda ülemteenri, kellele ta esitab oma palve söögi-joogi kohta, edastab The Independent.

Donald Trump Ovaalkabinetis / Andrew Harnik/AP/Scanpix

USA presidendid kasutavad töölauana niinimetatud Resolute’i lauda, mille küljes see teenindusnupp on olnud aastakümneid.

Trump andis oma 100. ametipäeval meediale intervjuu, milles rääkis ka sellest punasest nupust ja demonstreeris selle kasutamist.

USA presidendi töölaud Ovaalkabinetis / AP/SCANPIX

Valget Maja külastanud ajakirjaniku Julian Pace’i teatel katsus president intervjuu ajal lauda altpoolt ja vajutas nuppu ning üsna vasrti toodi jooke.

«Donald Trump on harjunud jõukuse ja teenindamisega. See ei ole ka Valges Majas muutunud, sest seal on punane nupp, mille abil saab ta teenri kutsuda ja näiteks Coca-Colat tellida,» teatas nupu looga tutvunud Pace.

Jaanuaris pärast ametisse astumist jäi Trump Ovaalkabinetis fotograafi kaamera ette ajal, mil ta rääkis telefoniga ja laual oli tal klaasitäis jäätükkidega Coca-Colat.

Teada on, et Trump ei toitu alati tervislikult ning Valget Maja külastanud ajakirjanike teatel on teda seal nähtud söömas hamburgereid ja joomas Coca-Colat.