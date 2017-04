Natsijuhi poeg hoiatas autoritaarse režiimi taastekkimise eest

Frank andis BBC saatele «Hardtalk» intrevjuu, milles sõnas, et kui majanduslik ja poliitiline olukord muutuvad äärmuslikuks, võidakse kehtestada autoritaarne režiim.

Niklas Frank / AP/SCANPIX

«Demokraatia püsib seni, kuni majandus õitseb, on piisavalt tööd ja raha. Kuid kui tekivad pikaajalised probleemid, siis tavaliselt kaasneb sellega ka karmim poliitika, et riik kokku ei variseks, kuid just see tekitab probleeme juurde. Ka tänapäeval võidakse võtta autoritaarne suund, sest juba mõnda aega on paremäärmuslased ja neonatsid aktiveerunud. Oma rolli mängib ka põgenikevastasus,» sõnas Niklas Frank.

Niklas Franki sõnul oli ta isa Hans Frank autoritaarse režiimi pooldaja ning ta mõistab natsist isa teod hukka.

Hans Frank oli Saksa poliitik ja jurist, kellest sai natsionaalsotsialistide võimuhaaramise järel 1933. aastal Baieri kohtuminister. 1934. aastal aga anti talle Saksamaa valitsuses portfellita ministri ametikoht.

Hans Frank / wikipedia.org

1939. aastal sai temast Saksamaa poolt Poola okupeeritud alade kindralkuberner, olles karm nii poolakate kui juutide vastu ja saates neid koonduslaagritesse.

1942. aastal tekkis tal teiste natsijuhtide ja diktaator Adolf Hitleriga tüli, mille tõttu ta esitas palve ametikohalt vabastamiseks, kuid seda ei võimaldatud.

Ta põgenes 1945. aastal Poolast Saksamaale, kuid langes Baieris USA vägede kätte.

Nürnbergi kohus mõistis Hans Franki sõjakuritegudes süüdi, ta hukati 1946. aastal poomise läbi.