Inimröövija käes olnud Natascha Kampuschi sõnum McCannidele: ärge andke alla

Kampusch oli vaid kümneaastane kui ta erakliku Wolfgang Priklopili poolt 2. märtsil 1998. aastal kooliteel rööviti, edastab The Sun.

Natascha Kampusch / HERWIG PRAMMER/REUTERS/Scanpix

Wolfgang Priklopil / -/AFP/Scanpix

Nüüd 29-aastane naine on röövimise ja vangistuse tõttu tekkinud häiretest üle saanud ning ta näitab ajakirjanikele ja teistele soovijatele Viinis majas, kus teda kunagi kinni hoiti.

Natascha Kampusch oli Priklopili maja keldris 3096 päeva, kuid pääses 23. augustil 2006. aastal põgenema.

Maja Viinis, kus Wolfgang Priklopil Natascha Kampuschi kinni hoidis / Hans Punz/AP/Scanpix

Kampusch sõnas meedia vahendusel McCannidele: «Olge tugevad ja ärge andke alla, loodan, et teie tütar Madeleine on elus ja jõuab kunagi teie juurde tagasi».

«Kogesin lapsena suurt julmust, sest olin oma röövija kontrolli all. Ta oli üksik inimene, kes ei osanud teistega suhelda, tal ei olnud sõpru ega pere,» lausus naine.

Samas ta loodab, et Madeleine McCann on elus ja tal on paremini läinud kui temal.

3. mail möödub kümme aasta, mil Madeleine McCann kadus Portugalis Praia da Luzi kuurortis. Hoolimata aastatepikkusest otsimisest ei ole tüdrukut seni leitud.

Madeleine oli kadudes kolmeaastane ja oleks 12. mail saanud nelja-aastaseks, seega kui ta ikka elus on, peaks ta nüüd saama 14-aastaseks.

Madeleine McCann / Uncredited/AP/Scanpix

Natascha Kampusch kirjutas oma karmist kogemusest raamatu «3096 päeva» ning 2013. aastal valmis Saksamaal sama pealkirjaga film.