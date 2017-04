Prantsuse paremäärmuslik linnapea sai moslemivastasuse eest trahvi

Béziers’ linnapea Robert Ménard, kes on paremäärmusliku partei Rahvusrinne (Front National) liige, sai viha külvamise eest 2000 eurot trahvi, edastab The Local.

Robert Ménard / SYLVAIN THOMAS/AFP/Scanpix

«Minu linnas on palju moslemitest õpilasi, nad on suureks probleemiks. Meie tolerantsusel nende suhtes on piir,» teatas linnapea Prantsuse meediale juba möödunud aasta septembris, mil algas uus kooliaasta.

Ménard'i sõnul on kristlastest prantlased hakanud tema linnas ja selle ümbruses vähemusse jääma, kuna seal on tekkinud suured sisserändajatest koosnevad moslemikogukonnad.

Linnapea sõnul peetakse ta sellist seisukohavõttu diskrimineerivaks, kuid see ei ole seda.

«Kirjeldasin lihtsalt minu linnas tekkinud olukorda. See on fakt, mille ees ei saa silma kinni pigistada,» selgitas Ménard.

Robert Ménard / Pascal RODRIGUEZ/SIPA/Pascal RODRIGUEZ/SIPA/Scanpix

Kohus määras linnapeale moslemivastasuse eest rahatrahvi, kuid ta plaanib selle edasi kaevata.

Ménard tekitas Prantsusmaal skandaali ka möödunud aasta oktoobris, mil ta lasi trükkida ja pani oma linna üles põgenikevastased plakatid ning korraldas hääletuse, kas ta linna elanikud on nõus põgenikke vastu võtma.

Plakatiltel oli tekst «Nüüd on see käes, nad saabuvad» ja pilt põgenikegrupist, milles kõik olid mehed.