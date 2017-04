Kõrvad kikki! Staarparmupillimängija Meisterjaan õrritab uue albumiga

«Kindlat kuupäeva ei ole veel valinud, kuid olen planeerinud selle maikuusse,» sõnas muusik. Arutledes, mille poolest erineb uus materjal eelmistest albumitest, kirjeldas Meisterjaan, et kõlapildilt on tegemist rohkem kosmilisema instrumentaalmuusikaga, mille inspiratsiooniks on elukogemused ja sisemine vajadus areneda. «See on mu kõige parem album,» lisas laulja kindlameelselt.

Eelnevalt on Meisterjaan välja andnud kaks omanäolist albumit «Algelised katsetused» (2014) ning «Ilusad Illusioonid » (2015).

Soovime edu viimase lihvi tegemisel ja jääme põnevusega uut albumit ootama!

Vaata instavihjet!