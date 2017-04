Skandaal!! Vändra-Aveli on varastanud pereisa ja on rase?!

Eesti kuulsaima rinnapartiiga neiu, Vändra-Aveli, on leitud Vahury Armastusekahur nimelise mehe tugevast embusest. Härra Armastusekahur postitas hiljuti vallatu pildi koos Aveliga Facebooki kontole. Postitus tekitas kommentaarides arutlust, et kelle oma on siis Vahur. Väidetavalt peaks mees olema Jaana nimelise naisega koos. Aveli kirjutab kommentaarides, et ei tema Vahurit taha! Samas teab keegi teadlikum öelda, et Aveli on laste isa ära võtnud ja ootab nüüd ka Vahurylt last.