Mida ennustab astroloog Edda Paukson Ieva ja Toomas Hendrik Ilvese pojale?

Astroloog, Edda Paukson, on teinud uuringu, mida ennustavad tähed «väikesele Ilvesele». Astroloog teab öelda, et Amburi tähemärgi all sündinud on pigem ekstreemsportlased ja hävituslendurid kui presidendid, vahendas ajaleht Õhtuleht.

Ekspresidendi, Toomas Hendrik Ilvese, poeg sündis 28-ndal novembril, 2016. aastal