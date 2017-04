Video: Jaapanis saab osta Darth Vaderi kullast maski, mille hind on üks miljon eurot

Firma tähistab selle maskiga esimese «Tähesõjad» filmi «A New Hope» jõudmist vaatajate ette 40 aastat tagasi, edastab The Telegraph.

24-karaadisest kullast mask jõuab müügile järgmisel nädalal, olles täpne koopia Hollywoodi ühes kuulsama filmikurikaela peakattest.

Kullast Darth Vaderi mask / KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Kuigi selle maski hind on soolane, kaalub see võrdlemisi vähe, vaid 15 kilogrammi.

Kullast maski saab Tokyos osta alates 4. maist, mis tähistatakse «Tähesõdade» päeva, mille motoks on «May the Force (Fourth) be With You».

Kullast Darth Vaderi mask / KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Lisaks saab Tanaka firma poodidest osta «Tähesõdade» meenemünte, mille hind on 140 000 jeenist (ligi 1000 eurot) kuni 1,2 miljoni jeenini (9000 eurot).

Ginza Tanaka firma, mis aegajalt üllatab ebatavalisustega, nagu näiteks nüüdne Darth Vaderi mask, tähistab sel aastal oma 125. tegevusaastapäeva

Selle Jaapani juveelifirma üheks kuulsamaks teoseks on Argentina jalgpalluri Lionel Messi vasaku jala koopia, mis on kullast. Selle hind on umbes neli miljonit eurot.