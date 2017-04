Kuidas saab hommikul vara ärksaks «Terevisiooni» saatejuht?

«Selleks, et kell viis hommikul üles ärgata, on tarvis äratuskella ja seejärel karastavat dušši,» pajatas Eero Reinu Naistelehele, et külm dušš äratab üles.

Et energia kehas kindlasti liikuma hakkaks, mudib saatejuht mõlemad kõrvad millimeetrihaaval läbi.

Kolmandaks soovitab telenägu teha veel ka pisikene jalutuskäik.

Loe pikemalt Naistelehest!