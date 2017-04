Kirsti Timmer kiidab politseid: uus staar on sündinud Kapoti-Kalevite kampa

Naine ei suuda ära imestada, kus me elame. «Huvitav see Eesti ühiskond! Taukar sõidab meil saates kahe turvaauto vahel, olematu kiirusega, laseb korra käed roolilt lahti ja terve riik on ahastuses – huligaan,» kirjeldab ta mõne aja taguseid uudiseid, kui rahvas Taukari autoroolis juhitud saate kohta suud pruukis.

«Nüüd sõitis ilma lubadeta juht 200km/h, politsei tegi oma tööd ja kõrvaldas ta lõpuks roolist ja mis toimub? See tüüp poseerib koos pruudiga ajalehes, õige mehe nägu ees, süüdistab politseid ja mõni võtab sõna, et elame politseiriigis! Appi!» ahastab Timmer.

«Kui see lubadeta juht oleks teile otsa sõitnud, siis oleks te ise süüdi olnud, mida te koperdate tal siis ees?!» küsib naine, vihjates sellele, et politsei eest põgenedes kasutas mees eest lipsamiseks ka kõnniteid ja sõitis teedevahelistel eraldussaartel. Naine tunnistab, et uus staar on ilmselt sündinud. Kapoti-Kalevite kampa.