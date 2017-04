Kellega sooviks uute lugude kallal töötav Maarja-Liis Ilus koostööd teha?

«Olen juba tükk aega hoogu võtnud, et ise ka pisut tantsulisemat muusikat teha. Esimesed katsetused avalikkuse ees said saates «Laula mu laulu» tehtud ja praegu töö käib, et uued lood tervikuks vormida,» annab Maarja lootust, et varsti tuleb uus materjal ka avalikult esitamisele.

Tantsulise muusika lemmikartiste ja eeskujusid on Maarjal mitmeid, kuid ühena neist toob ta välja 29. aprillil Disco Tallinna peol üles astuva Rasmus Faberi: «Mulle meeldib, et Rasmuse käekiri on meloodiline ja samas tantsuline. Harmoonilised järgnevused on väga temalikud ja äratuntavad. Lisaks heale produtsendile on tegu ka väga andeka pianistiga. Enim meeldib mulle tema koostöö Frida Sundemoga ning just hiljuti avastasin, et ta on koostööd teinud mu kunagise korterikaaslasega Stockholmis - Linda Sundbladiga. Loomulikult oleks väga lahe, kui kunagi avaneks ka mul võimalus temaga koos musitseerida!»

Rasmus Faber / Facebook/ Rasmus Faber

Rootsi multiinstrumentalisti Rasmus Faberit saab näha sel reedel, 29. aprillil teater NO99 kohvikus Disco Tallinna peol, kus lisaks Faberile astuvad lavale ka RaFa Orchestra laulja Melo, briti päritolu lauljatar Renae Rain ning peosarja eestvedajad ja residendid DJ Tom Lilienthal ja DJ Widenski.