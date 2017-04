Näitlejanna Abigail Breslin: mind vägistati ja mul oli kolm põhjust, miks ma sellest politseisse ei teatanud

Abigail tunnistas 10. aprillil, et teda vägistas inimene, kellega ta oli suhtes ning ta ei teatanud sellest politseisse.

Hiljem postitas näitlejanna sotsiaalmeediasse statistika, et igast tuhandest vägistajast pääseb 994 puhta nahaga. Tema postituse alla kirjutati kommentaar, et «politseisse teatatud vägistamised on ainsad vägistamised, mis loevad». Breslin kirjutas sellele pühapäeval vastuse.

A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 22, 2017 at 5:00pm PDT

«Ma ei teatanud oma vägistamisest politseisse. Ma ei teinud seda mitmel põhjusel. Esiteks olin täielikus šokis ja eitasin toimunut. Ma ei tahtnud näha ennast «ohvrina», nii et surusin selle alla ja teesklesin, et seda ei juhtunudki,» seletas Abigail.

«Teiseks - ma olin oma vägistajaga suhtes ja kartsin, et mind ei usuta. Lisaks pelgasin, et kui minu juhtumi uurimine tulemuseni ei vii, saab ta sellest ikkagi teada ja teeb mulle veelgi rohkem haiget,» kirjutas naine.

«Kolmandaks - teadsin, et see teeks mu perele ja sõpradele haiget ning ma ei tahtnud seda neile põhjustada,» lisas ta.

Breslini postitus on saanud hulgaliselt vastukaja ning paljud naised on jaganud oma kogemust.

Üks fännidest kirjutas: «Mind vägistas koolikaaslane, kui olin 13-aastane. Kuna mu näol oli nahahaigus, ei pidanud ma seda tollal vägistamiseks. Arvasin, et see tähendas, et mind peetakse ilusaks. Olen nüüd 48-aastane ja kahetsen, et sellest politseisse ei teatanud. Kuid ma kirjutan oma loo ja tean, et see aitab inimesi. Aitäh, et oled üks nendest häältest. Trollid teevad meid vaid tugevamaks.»

i knew my assailant. #SexualAssaultAwarenessMonth #breakthesilence A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 10, 2017 at 10:47pm PDT

Breslin avalikustas kahe nädala eest seksuaalvägivalla teadlikkusele pühendatud kuu (Sexual Assault Awareness Month) raames, et ta elas üle vägistamise.

«Ma tundsin oma ründajat,» kirjutas Breslin pildi alla, mis kõneles nõusolekust. Pildil seisis: «Sul ei ole kohustust seksida inimesega, kellega sa oled suhtes. Deitimine pole nõusolek. Abielu pole nõusolek.»