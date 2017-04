Tarmo Kruusimäe päästis pronksiööl šokis Vello Orumetsa: ta põhimõtteliselt käitus nagu laps

Kruusimäe viibis rahutuste epitsentris - ta oli rahutuste puhkemise ajal tööl Woodstocki pubis aadressil Tatari 6.

«Tuli juba paar kõnet, et asi on käest ära. Esimene oli vist St Patricku pubist, kus inimesed olid hirmunud, küsisid, et kuidas välja saada ja olid veendunud, et see mass tuleb ka Woodstocki. Siis oli paar kõnet veel, tegin köögiukse lahti ja kuulsin, kuidas juba rüüstati Westmani,» meenutas Kruusimäe.

Kruusimäe ütles, et välja minnes sai ta asja tõsidusest aru siis, kui ta nägi tänaval paanikas inimesi.

«Tollel hetkel sai vastu võetud otsus, et neid inimesi tuleb lihtsalt evakueerida. Viisime nad baari heas lootuses, et küll politsei tuleb. Panime välja oma valvepostid, sest teada oli, et kui märtsis toimus Eesti-Vene jalgpallimängi, siis kogu see aed, mis seal oli, läks. Sellest aiast ei jäänud ühtegi aialippi ja see aed oli uuesti ehitatud. 26. aprillil hakkas see sama asi uuesti pihta.»

Woodstockis oli tol hetkel umbes 15 inimest ja alguses püüdsid nad pubi kaitsta ning mitte lasta märatsejaid lähedale.

«Lõpuks me siiski evakueerisime, kui juba Molotovi kokteilid lendasid. Siis, kui sees ei olnud enam võimalik liikuda, sest see oli risu täis,» seletas Kruusimäe.

Kruusimäe sõnul vastab tõele legend, et pubis viibis samal ajal ka tuntud laulja Vello Orumets.

«Ta oli alguses seal kahe naisterahvaga ja need naisterahvad said kiiresti aru, et asi on ikka hapuks läinud. Turvamees püüdis veel pulberkustutiga sissetungijaid tagasi tõrjuda, aga kui talle lükati otsaette Nagan, mis ei käivitunud... Siis, kui ta sealt tagasi tuli, andsin talle märku, et olukord läheb juba päris kehvaks, kui tulirelvaga ähvardatakse. Ühel hetkel ütles ta, et kuule, Orumets jäi sinna. Siis me vaatasime - Orumets istuski seal nurgas, käed olid ilusti laua peal. Rääkis: «Vene inimesed on intelligentsed inimesed, ma olen vene keeles laulnud.» Võtsime talt laua alt ära, tegime katte ja tassisime seda pea kahemeetrist suurt volakat, kes põhimõtteliselt käitus nagu laps,» rääkis Kruusimäe, et laulja oli ilmselgelt šokiseisundis.