Saage tuttavaks: Hollandi tõusev täht laulab täpselt nagu Whitney Houston!

38-aastane Amsterdamist pärit Grace saavutas riigis laiema tuntuse 16-aastaselt, kui ta võitis lauluvõistluse The Soundmix Show, kus ta kaverdas Houstoni hitti «One Moment in Time», vahendab Us Weekly. 2005. aastal võitis ta kohaliku Eurovisiooni eelvooru, kuid Eurovisioonil ta poolfinaalist kaugemale ei jõudnud.

Nüüd lööb Grace laineid USA meedias, kus imetletakse tema veatuid versioone Houstoni lauludest.

«Kas ma olen ainuke, kes tundis läbi tema laulu Whitney Houstoni hinge? Ma olen rabatud!» tunnistas üks fänn. Teine lisas: «Jumaluke! Praegune põlvkond väärib oma Whitney Houstonit! Tundub, nagu Whitney oleks jälle laval!»

Wow, what's happening!! Thank you @NICKIMINAJ for liking my version of Whitney's Run to you. That means so much to me!! ❤ ❤