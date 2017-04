Pildid ja video: Šveitsi lumememme põletamine ennustas kuuma suve

Lumememm Bööggi, mille peas on palju ilutulestikurakette, põletamine on sealse Sechseläuteni festivali kulminatsiooniks, edastab The Local.

Kohalikud arvavad, et mida kiiremini Bööggi pea plahvatab ja mida võimsamad leegid on, seda paremat suveilma on oodata.

Šveitsi Zürichi lumememm Bööggi põletamine / Arnd Wiegmann/Reuters/Scanpix

Sel aastal jäi Böögg «elust» ilma üheksa minuti ja 56 sekundiga, mis zürichlaste arvates on piisavalt kiire, et suvi ilus ja soe tuleks.

2003. aastal hävines lumememm viie minuti ja 42 sekundiga, mis on seni kehtiv rekord. Ennustus rekordsooja suve kohta täitus, olles meteoroloogide sõnul üks kuumemaid.

Samas on aastaid, mil Böögg ei taha põleda, kuna sajab vihma. Nii juhtus möödunud aastal, mil lumememme «kadumiseks» kulus 43 minutit ja 34 sekundit. Kuid pikka aega kestnud põlemine ei tähendanud siis, et suvi jahe tuleb, sest 2016. aasta suvi oli kuiv ja soe.

Zürichi kuulus lumememm Böögg / Arnd Wiegmann/Reuters/Scanpix