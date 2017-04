Video: McDonalds tegi oma töötajatest «Tähesõdade» kurjamid

Uued vormid saavad kogu USAs asuvate McDonaldsite 850 000 töötajat, kes töötavad 14 000 restoranis, edastab The Independent.

McDonaldsi uus vorm / Kuvatõmmis/Youtube

McDonaldsi töötajatel olid varem punakollased töövormid, mis on selle firma logovärvid, kuid nüüdseid uusi ja halle peetakse inetumaks.

McDonalds tegi enne vormivahetust töötajate seas küsitluse ja neist 70 protsenti soovisid vormide kaasajastamist.

Kiirtoidukett tutvustas uusi vorme sotsiaalmeedias, kus need sattusid kohe kriitika ja naeruvääristamise alla.

«McDonaldsi töötajad on neis uutes vormides nagu tegelased «Tähesõdade» Surmatähelt,» teatas ameeriklane Max Wilson Facebookis.

Vorme kommenteeris ka Uus-Meremaal elav disainer Anthony, kes teatas Twitteris, et selle loojaks on kindlasti keegi, kes on suur «Tähesõjad» filmide fänn.

Oli ka neid, kes võrdlesid uusi vorme riietusega «Näljamängude» tegelaste rõivastega.

Mõni aga mainis, et USAs asuvates McDonaldsites hakkavad teenindama Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni teisikud.

Nime all Parmeson ja Pino esinenud isikud teatasid tviidis, et McDonaldsi vormide juurde hakatakase varsti nõudma ka teatud soengut.

McDonaldsi personalijuht Jez Langhorn selgitas, et uues vormis on võetud arvesse, et kandja jaoks oleks see mugav ja et see väljendaks töötajate professionaalsust.

«Firma investeerib töötajatesse ja nende rõivastusse, kuna see aitab teeninduse kvaliteeti tõsta,» lisas personalijuht.

McDonaldsi uute vormide taga on moelooja Waraire Boswell, kes on riietanud selliseid kuulsusi nagu näitleja Ryan Gosling ja jutusaatejuht Ellen DeGeneres.

Boswelli arvates on McDonaldsi uued vormid disainilt ja funktsionaalsuselt sellised, nagu 21. sajandil vaja on. Lisaks aitavad moekad rõivad tõsta töötajate enesekindlust ja rahulolu.