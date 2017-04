Lauri Pedaja, siin on Sulle vastus, miks Instagramis naised paljad

Merilin Taimre, tuntud ka kui terviseblogija Paljas Porgand julgustab naistel enesekindluse saamiseks oma keha mitte häbenema

Mariliis Küünarpuu, igapäevaselt aktimodell ja tantsja selgitas, et temale on see lihtsalt elustiil.

Terviseblogi brenafitness.eu eestvedaja tunnistab, et kindlasti on naisi, kes postitavad pilte lihtsalt tähelepanu saamiseks. Tema eesmärk on aga näidata ja mõtlema panna, kui tugev ja ilus võiks olla keha.

Refereeritud ajalehest Õhtuleht