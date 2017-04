Viru hotellis avati ülimenukale filmile «Sangarid» pühendatud fotonäitus

«Uus näitus on pühendatud sel aastal linastunud ülimenukale mängufilmile «Sangarid», aga ka Viru hotelli enda 45. juubeliaastale,» räägib Original Sokos hotel Viru turundus- ja müügidirektor Evelin Org.

«Filmis toimub osa tegevust just Virus, näiteks rekonstrueeriti filmi tarvis ajalooline hotelli fassaad ja numbrituba. Näitusele oleme valinud välja 50 kaadrit filmist, mis annavad hästi edasi 80ndate meeleolu ja tolleaegse Viru miljööd,» lisab Org.

Filmi «Sangarid» mööblimaja võtted / Sangarid

Tema sõnul käib Viru hotellist ja restoranidest aastas läbi umbes pool miljonit külastajat, nendest 100 000 on konverentsikeskuse kliendid. «Väga hea on neile pakkuda kohvipausi ajal midagi sellist, mis aitab mõtetel ka veidi ümber lülituda. Näitused on selle jaoks väga tore viis, oleme sellele saanud palju positiivse tagasiside,» sõnab Viru esindaja.

Viru hotell on varasemalt näituseid koostanud näiteks koostöös Eesti Kunstimuuseumi ning erinevate kohalike ja välismaiste kunstnikega. Eelmise aasta Mitmekesisuse päeva raames tehti aga esimene oma näitus - see rääkis Viru hotelli töötajatest.

Näitus asub Viru hotelli teise korruse konverentsikeskuses, kuhu pääseb hotelli lobbyst. Näitusele on vaba sissepääs kõigile hotelli ja restoranide külastajatele.

Filmi «Sangarid» käis kinodes vaatamas 85 000 silmapaari, kes jätsid piletikassasse 478 000 eurot. Nende numbritega paigutub film kõigi aegade Eesti linateoste edetabelis samuti Taska Filmi toodetud «Klassikokkutuleku», «Nimed marmortahvlil» ja «1944» järel neljandale kohale.

Filmi peategelasi kehastavad Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen, kelle kõrval astuvad üles veel Henrik Kalmet, Ott Sepp, Marika Barabanštšikova, Tõnu Kark, Andres Dvinjaninov, Esko Salminen ja paljud teised. Seikluskomöödia «Sangarid» põhineb Martin Alguse originaalstsenaariumil, kes aitas kirjutada Eesti publikurekordi löönud «Klassikokkutuleku». Lavastajaks on Jaak Kilmi, keda kinokülastaja teab kui «Disko ja tuumasõda» ja «Sigade revolutsioon» režissööri. Filmi operaator on Aigars Sērmukšs, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Anu Lensment ja monteerija Tambet Tasuja.

Inspireerituna omast ajastust on käesoleva filmi sisu, sündmused ja tegelased väljamõeldis. Kokkulangevused filmi ja reaalsete isikute, nimede või sündmustega on juhuslikud.