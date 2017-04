Zara Larssoni ja H&Mi koostöös valmis eksklusiivne kollektsioon: mu unistustes kannab seda muidugi Rihanna

Mis oli selle kollektsiooni loomisel inspiratsiooniks?

Kõige olulisemaks teemaks oli naiste jõustamine ja feminism. Ühtlasi oli inspiratsiooniks naiselikkus kui selline ning roosa värvipaleti mitmed varjundid.

Kuidas kulges kollektsiooni disainiprotsess?

Suurepäraselt! Moel on oluline osa sellest, kuidas ma tahan ennast esitleda nii igapäevaselt kui laval esinedes. Ma armastan tunnet, mille mood loob! Olen artistina väga õnnelik, et mul avanes võimalus teha koostööd H&Mi disainimeeskonnaga ning luua kollektsioon, mis on inspireeritud minu enda isiklikust stiilist.

Rootsi päritolu laulja-laulukirjutaja Zara Larsson / Promo

Roosa on selles kollektsioonis domineerivaks tooniks, miks?

Roosa on võrratu värv ja ma armastan seda kanda. Roosa on naiselik, jõuline ja ma tõesti usun, et igaüks näeb selles hea välja. Ilmselgelt teame me kõik, et värvitoonid pole mõeldud kindlale soole ning roosa sai toreda elemendina lisatud just seetõttu, et see on üks mu lemmiktoonidest.

Kollektsiooni printidest leiab lause «Cats Against Catcalling», mida see sinu jaoks tähendab?

«Cats against catcalling» tähendab sisuliselt, et sa tahad tunda end mugavalt oma isiklikus ruumis ega soovi lugupidamatuid inimesi sinna lähedusse.

Kelle seljas tahaksid sa oma kollektsiooni näha?

Mu unistustes kannab seda muidugi Rihanna, sest ta on oluline moeikoon. See oleks täielik wow-moment! Aga ennekõike soovin ma näha seda oma fännide ja toetajate seljas ning piltidel, mida nad Twitteris ja Instagramis jagavad. Ma lihtsalt soovin, et teised naudiksid neid rõivaid sama palju kui mina!

Millised esemed on su lemmikud?

Minu absoluutne lemmik on avaralõikeline kapuutsiga džemper. See on väga lahe! Mulle meeldib ka sinine teksajakk ning tikanditega pesapallimüts. Kõik need esemed on vägagi kantavad.

Anna meile mõni lahe stiliseerimisnipp!

Ma arvan, et selle kollektsiooni esemeid saab kokku klapitada ükskõik millega – see oligi meie idee. Ning loomulikult sobivad esemed ka omavahel kokku. Kui rääkida üldisemas plaanis, siis usun just nende asjade kandmisesse, mis su enda jaoks mugavad tunduvad. Ma eelistan alati mugavust!

Kas sul on jagada ka mõni hea jätkusuutlik moenipp?

Tee õiged valikud, osta vähem ning saada oma kasutatud rõivad uuele ringile. Nii lihtne see ongi!