Kuula: Renate viib oma uue muusikavideoga juba romantilisse suvesse

«Ootan sel aastal tohutult suve ja trotslik kevad ei tee seda ootust just kergemaks. Loodan, et see laul süstib meisse kõigisse varajast suvetunnet ning nii saabub ka päris suvi kiiremini. Tegemist on lõbusa tantsulooga, mille sõnumisse olen põiminud sisse enda päritolu maalt ning muidugi väike romantiline liin käib ka asja juurde.»

Laulu autor on Renate, produtsent Lenny LaVida. Video valmistas Kevin Saks.