Uus Eesti bänd Krunks More! Lisatud eriti hoogne video!

Uus lugu sobib nii lõbusale tantsuõhtule kui ka unisesse hommikusse, kui on vaja päev hoogsalt käima tõmmata. «Anna aega» turgutab tuju ning kannab olulist sõnumit: selleks, et tähtsad asjad saaks tehtud parimal viisil, tuleb endale ja olulistele tegemistele aega anda. Ka ansambli nimi on valitud taotluslikult mitmetähenduslik ja väikese vimpkaga. Krunks More võiks eesti keeles tähendada, et Krunksi Rohkem, ehk lõbutse ja naudi elu rohkem, lisa sellele vürtsi ja krutskeid täpselt nii palju, kui õnneks tarvis. Lisaks vihjab bändi nimi ka eestlaste poolt armastatud raamatukangelasele Kunksmoorile - võimsale, targale ja ääretult heasüdamlikule Eesti naisele, kes elab kooskõlas looduse ja iidsete salatarkustega.

Vaata toredat videot ja Krunksi kaasa!