Kaadritagune skandaal, mis oleks võinud «Titanicu» «uputada»

Cameron paljastas, et enne filmi valmimist ja esilinastust olid produtsendid selle linateose edusse usu kaotanud ja esilinastus ähvardas ära jääda, edastab news.com.au.

Kaader filmist «Titanic». Pildil Leonardo DiCaprio ja Kate Winslet / Anonymous/AP/Scanpix

«Paramounti stuudio produtsendid käitusid nii, nagu neil oleks lõppfaasis vähk, nad olid hapude nägudega ega soovinud minuga suhelda. Kõik nad arvasid, et see film, mis neelas palju raha, on suuremat sorti läbikukkumine ja nad on oma rahast ilma,» meenutas režissöör.

Produtsendid nõudsid filmi märgatavat lühendamist ja paljude oluliste kaadrite väljajätmist.

Kaader filmist «Titanic». Pildil Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio / Handout/Reuters/Scanpix

Lisaks kiskus meedia «Titanicut» «põhja», pasundades uurtes kulutustest, mis ulatusid 200 miljoni dollarini ning võtetel toimunud õnnetustest, milles siiski mitte keegi näitlejatest ega võttemeeskonnast elu ei kaotanud.

«Nii produtsendid kui mina tundsime end Hollywoodi kõige suuremate idiootidena ning meedia ei andnud meile armu, olles valmis meile «noa selga lööma». Ainus viis ajakirjanikestr vabaneda, oli astuda neist samm eemale ja nad unustada. Nad kirjutasid enne esilinastust kriitilisi artikleid edasi ja ennustasid selle filmi katastroofi, kuid lõpuks olid nad ise «näoli mudas»,» teatas Cameron.

Režissööri sõnul vajatake keerulisel ajal keerulisi meetmeid, et lahendus leida ja ta «haaras õlekõrrest», pöördudes Paramounti juhi poole.

James Cameron kutsus Paramount Picturesi juhi Sherry Lansingi vaatama «Titanicu» lühendamata versiooni enne, kui ta valmistus seda produtsentide hirmu tõttu lühendama. Lansingile meelidisd 195-minutiline film ja ta andis käsu, et see peab vaatajate ette jõudma just sellisel kujul.

Cameron oli hoolimata stuudiojuhi positiivsest hinnangust siiski veendunud, et vaatajatele see pikk film ei meeldi ja see on tema režissöörikarjääri lõpp.

Režissöör ootas lausa hinge kinni pidades esilinastust, mis toimus 19. detsembril 1997, kuid vastupidi ootustele sai see linateos sai kohe populaarseks. Kassatulu ulatus 2,18 miljardi dollarini.

Kaader filmist «Titanic». Pildil Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio / Handout/Reuters/Scanpix

James Cameronile aga andis see kindla koha teiste kuulsate režissööride seas.

«Titanicu» peaosades on Leonardo DiCaprio ja Kate Winslet. 2012. aastal ilmus sellest filmist 3D verisoon, millega tähistati Titanicu uppumise 100. aastapäeva. See tehniliselt kaasajastatud film oli sama edukas kui algupärane.