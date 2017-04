Video: Elton John paraneb eluohtlikust nakkushaigusest

Lauljal ilmnes tervisprobleem, kui lendas 10. aprillil Tšiilist Santiagost tagasi Ühendkuningriiki Londonisse, edastab The Telegraph.

70-aastase muusiku esindaja teatel jäävad Johni aprilli lõpul ja mais toimuma pidanud kontserdid ära.

Elton Johnil oli enne haigestumist Lõuna-Ameerikas kontsertturnee, lisaks Tšiilile esines ta ka Brasiilias ja Argentinas.

Elton John / Matt Crossick/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Staar haigestus lennu ajal Tšiilist tagasi Londonisse, kus ta pandi kohe haigla intensiivravisse, kuna ta elu oli infektsiooni tõttu ohus. Nüüdseks on kriis möödas, ta oli veel mõnda aega haiglas, kuid alates 22. aprillist on ta kodusel ravil,» sõnas laulja esindaja.

Elton John palus esindaja kaudu fännidelt vabandust ja tänas arste.

«Mul on hea meel, et on nii palju lojaalseid ja suurepäraseid fänne, palun andestust, et peate pettuma, kuna osa kontserte jääb ära. Samas tänan arstide meeskonda, kes mu uuesti elule turgutasid ja loodan täielikult paraneda,» teatas staar.

Elton John jätab ära kuus kontserti ja loodab uuesti lavale astuda 3. juunil Ühendkuningriigis Twickenhamis.

Elton John / Billy Benight/PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti meedia teatel oli Johni Lõuna-Ameerika kontsertturnee, kus astus üles ka laulja James Taylor, väga menukas.

Elton John on jätkanud kontsertide andmist, kuigi viimasel ajal liigub aina enam jutte, et ta tahaks olla rohkem koos partneri David Furnishi ja nende poegade Zachary ja Elijahga.

Johni muusikukarjäär on kestnud üle poole sajandi ja ta plaate on müüdud rohkem kui 300 miljonit.

Muusikul on ka heategevusfond The Elton John Aids Foundation, mis tegeleb HI-viiruse ja aidsiennetusega ning ta on jaganud selleks üle kolme miljoni naela.