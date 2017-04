Kuula, milline muusika on Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi duo HUNT värskel debüütalbumil!

HUNT mängib postromantilist ja elektroonilist indie-souli. Duo sai kokku Tallinnas mõne aasta eest. Plaadilt leiab seitse lugu ja kaks skiti. Tegijate sõnul sai bänd kokku eksperimentaalkorras, soovist teha ise ja sõltumatut muusikat, ent kasvas siis mõlemale muusikule südameasjaks.

HUNDi loomingu miksis ja masterdas Peeter Salmela, abiks oli Jarek Kasar. Plaadiümbrise kujundas Jaana Davidjants. Vinüülplaat on trükitud Tartus, tehases Vinyl Plant. Plaat on hetkel saadaval plaadipoes Biit Me Record Store ning peagi ka teistes plaadipoodides ja digitaalsel kujul veebis.

Ansambli HUNT loominguga saab tutvuda Soundcloudis, samuti Facebookis.