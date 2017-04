Üliarmas foto! Ieva Ilves avaldas esimese pildi pisipojast Hans Hendrikust

Ieva selgitab, et pilt on tehtud mõned kuud tagasi ja see peegeldab tema igapäevaelu.

Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves abiellusid 2016. aasta 2. jaanuaril Halliste kirikus. Nende esimene ühine laps Hans Hendrik Ilves nägi ilmavalgust 28. novembril.

Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves oma pulmapäeval / Annika Haas

Ekspresidendil on esimesest abielust psühholoog Merry Bullockiga lapsed Luukas Kristjan Ilves (sündinud 1987) ja Juulia Kristiine Ilves (1992). Abielust Evelin Ilvesega on tal tütar Kadri Keiu (2003). Ieva Ilvesel on poeg Ralfs Janis ja tütar Izabella.