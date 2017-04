Kisub inetuks, kohe väga! Mel B väidab, et tema eksmees toodab pornot

Mel B advokaadid võitlevad kohtus Belafonte püüdluste vastu oma laste külastusõigus taastada, kirjutab TMZ. Mel on hetkel kehtestanud lähenemiskeelu, mis keelustab mehele igasuguse kontakti lastega.

Meli advokaat väitis kohtus, et perekonna kodus olevates arvutites on jälgi, mis viitavad, et Belafonte on seotud pornotööstusega ja on väga võimalik, et mees tegeleb ka ise pornofilmide filmimisega. Väidetavalt on pabereid, mis näitavad, kuidas Belafonte on Los Angeleses erinevaid kohti üürinud, et pornot filmida.

Meli advokaadid väidavad ka, et Stepheni sõber, räppar True Life, veetis öö nende pere kodus, ehkki ta on tapmise eest vanglas istunud. Lapsi polnud küll tol hetkel kodus, end advokaatide sõnul näitab see Belafonte halba otsustamisoskust lapsevanemana.