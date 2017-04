Vaata! Probleemne näitlejanna Amanda Bynes postitas üle aasta esimese foto!

31-aastane endine lapsstaar on madalat profiili hoidnud pärast seda, kui ta 2013. juulis võõra inimese sissesõiduteele lõkke tegi ja ta seejärel psühhiaatrilisele jälgimisele viidi. Amanda emale anti ajutised õigused näitlejanna varade ja meditsiinilise hoolduse üle.

Bynes sattus uuesti psühhiaatriahaiglasse 2014. oktoobris ning kuu hiljem avalikustas näitlejanna Twitteris, tal on bipolaarne meeleoluhäire.

