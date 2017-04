Pronksiööl osalenud politseinik: meid jäeti nälga!

Endine korrakaitsja rääkis avameelselt, mis nendel 2007. aasta ärevatel apriilikuu lõpu päevadel tegelikult juhtus.

Veldi väidab, et veteranpolitseinike häirib tolleaegsete politseijuhtide suutmatus konflikti kiiresti lahendada ning korra tagamise võttis enda peale hoopiski siseminister Jüri Pihl. Nii kummaline kui ka ei see ei tundu, häirib Veldi sõnul veteranpolitseinike eelkõige asjaolu, et samal ajal linna parimaid cateringi-teenuseid nautinud politseijuhid jätsid nälga tänavatel mässajatega võidelnud korrakaitsjad.