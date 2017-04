Häkker võttis üle mitusada ISISe kontot ja täitis need geipornoga!

Häkker, keda teatakse vaid nimega WauchalaGhost, võttis terroristide sotsiaalmeediakontod sihikule pooleteise aasta eest, kuna soovis anda vastulöögi vihale, mida ISIS külvab, vahendab CNN. Grupp on teda ähvardanud pea mahalöömisega.

Häkker hakkas tegutsema pärast Orlando geiklubi massitulistamist ning on sadadel profiilidel vahetanud ISISt pooldavad pildid LGBT õigusi toetavate sõnumitega. Ta on ka sageli postitanud linke geipornole.

«Mulle saadetakse pilte peade mahalöömisest. «Me tapame su!» ütlevad nad ja see on hea, sest kui nad minule keskenduvad, pole neil aega muud teha,» seletas häkker.

«Hakkasime nende kontosid täitma porno ja geiparaadide piltidega, et neid lihtsalt trollida. Arvasime, et kujutised alasti inimestest solvavad neid.»

Häkker väidab, et kontosse sissemurdmiseks kulub tal 60 sekundit ja enamik ISISe jüngreid jääb tehnilistelt oskustelt alla kümneaastasele lapsele.

«Tahan öelda ka seda, et me ei kasuta räiget pornot ja meie eesmärk ei ole solvata moslemeid. Meie tegevus on suunatud džihaadi-äärmuslastele. Meie häkkeritegruppi kuulub mitu moslemit ja me austame kõiki religioone, mis ei hävita süütuid elusid.»