Caitlyn Jenner andis eksnaise vastulöögile vastulöögi: Kris kütab lihtsalt draamat!

Kris oli Caitlyni uues raamatus avaldatu peale pahane, kuna tema arvates jäi seal mulje temast kui bitchist. Caitlyn ütles seepeale, et ta ei vaata enam Kardashianide telesaadet.

«Ma ei vaata seda enam väga sageli. Ütlen vaid seda, et see raamat on erakordselt aus ja tegemist on minu vaatenurgaga. Loomulikult tekivad raamatut kirjutades eriarvamused. Mul on palju sõpru, kes teavad tõde ja minu üleelamisi. Aga jah, see on reality-show. See on draama ja mul on veidi kahju, et Kris selle tee valis. Kuid ta on hea inimene ja meil veetsime koos 23 suurepärast aastat ning kasvatasime üles imelised, fenomenaalsed lapsed,» seletas Caitlyn.