Elu24 intervjuu! Natalie Imbruglia ei tea, milline muusika on «popp»

Elu24 käis loo «Torn» kaverdamisega 1997. aastal komeedina taevasse lennanud lauljannat Balti jaamas tervitamas, kuhu ta Moskvast tulnud rongiga täna varasel pärastlõunal saabus.

Natalie tunnistas alustuseks kohe, et külastab Eestit esimest korda ning tuuritades ei õnnestu tal tiheda ajakava tõttu tavaliselt riikide kohta eelnevalt midagi suurt uurida. «Mulle üldiselt meeldibki kõigega alles kohal olles tutvuda. Ringi jalutades ning siinsete inimestega suheldes saab külastuspaigast kõige vahetuma elamuse.» Samuti tuli välja, et rongiga reisimine ei ole lauljanna ning tema tiimi jaoks erand, vaid kõige meelsamini reisibki ta just nimelt mööda raudteed või tuuribussis. 22. aprillil alanud tuuri kohta ütleb 42-aastane muusik, et tema sooviks oli kuulajad tuua justkui oma elutuppa: «Tahan inimesi, kes minu kõrvale on jäänud, selle intiimse kontsertkavaga tänada.»

Natalie, kes oma viimasel albumil «Male» kaverdas enda lemmik meesartistide lugusid, tunnistab, et tal ei ole õrna aimugi, milline muusika on «popp» ning ennast muusikamaastikul positsioneerida talle ei meeldi. «Ma armastan muusikat luua ning ma loon seda oma fännidele. Ma ei tea, mis on popp. Ma ei kirjuta muusikat kui ma ei ole inspireeritud. Looming ei ole tavatöö, see käib teistmoodi,» lausub ta ning lisab, et peagi on temalt siiski ka originaalloomingut oodata.

Imbruglialt on ilmunud viis stuudioalbumit, millest viimane, «Male» ilmus 2015. aastal. Kontserttuuril «The Natalie Imbruglia Acoustic Tour» esitab ta lugusid, mida varem pole live'is kuuldud ning muidugi ka enda kõige populaarsemaid palu.

Intervjuud lauljannaga kuuled videost!