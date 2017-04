Mis võib juhtuda, kui tulnukad tõesti inimkonnaga ühendust võtavad?

Uurijate arvates on võimalik mitu stsenaariumit, kuid valmis tuleks olla ka halvimaks, sest meie ei pruugi nendest ja nemad meist aru saada, edastab The Independen.

Tulnukate teemaga tegeleva Breakthrough Listen projekti teadusdirektori, astrofüüsiku Andrew Siemioni teatel mõtleb ta iga päev tulnukatele ja elule teistel planeetidel.

Samuti sellele, et kui tõesti leitakse tõendid maavälise elu kohta, et kuidas seda siis inimkonnale esitleda.

Breakthrough Listen projekti rahastab venelasest miljardär Juri Milner, kes loodab, et ta investeering läheb asja ette ja lõpuks saadakse tulnukate kohta kindlad andmed.

Juri Milner ja Stephen Hawking / Bebeto Matthews/AP/Scanpix

«Mida me teeme, kui tõesti püüame kinni tulnukate signaali ja sõnumi? Seda on raske ennustada, kuid kindlasti on see ülemaailmne sensatsioon. Võib tekkida nii eufooriat kui paanikat. Minu isiklik arvamus on, et kontakt tulnukatega kujuneb positiivseks, võimalik et inimkonna ja maaväliste olendite vahel tekib sõprus,» selgitas Siemion.

Juri Milneri tulnukaprojektiga on seotud ka Briti tuntud kosmoloog ja füüsik, amüotroofset lateraalskleroosi põdev Stephen Hawking, kes on mitmel korral hoiatanud, et kontakt tulnukatega ei pruugi hästi lõppeda ning inimesed ja meie planeet võivad hävineda.

Stephen Hawking / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Teadlaste sõnul ei ole rahvusvaheliselt kehtestatud reegleid, kuidas peaks tulnukaid otsima, milliseid sõnumeid neile saatma ning kui nad meiega kontakti võtavad, siis kuidas nendega suhelda.

Rahvusvahelise astronautika akadeemia teatel on kirjutamata reeglid, kuidas tuleks tulnukatega kontakt avalikustada. Samas ei pea neid reegleid järgima ja kedagi ei karistata selle eest, kui tegutsetakse omal viisil.

Kui maavälise signaali kohta on saadud kinnitus siis ei saa teadlased huvilistel takistada sellega tegelmast, kuid oskamatus võib kaasa tuua ohuolukordi.

Kriitikute arvates reageerivad nii vandenõuteoreetikud kui teadlased üle, sest inimkond ei pruugi maavälisest elust aru saada ja tulnukad meist ning seega ei pruugi ohtlikuks peetavad olendid meie planeedist üldse huvituda.

Maale lähim potentsiaalselt elukõlbulik eksoplaneet Proxima b asub 4,2 valgusaasta kaugusel, kuid tõenäoliselt ei ole seal elu, sest päikesetuul on väga tugev.

Kui ka seal oleks elu, siis võtaks sõnumite sinna saatmine aega 4,2 aastat ja tagasi tulemine sealt Maale sama palju aega. Maal ei ole olemas veel tehnoloogiat, mis võimaldaks ka üsna lähedal asuvate eksoplaneetidel oleva võimaliku eluga kiiresti kontakteeruda nagu räägiks mobiiltelefoniga.

Teooria järgi oleks tulnukate Maale saabumine seega rohkem kui nelja aasta võrra nihkes.

Osade teadlaste ja vandenõuteoreetikute sõnul on nad saanud signaale, mis võivad olla maavälised, kuid sellele ei ole lõplikku kinnitust.

On ka neid, kelle arvates varjavad nii USA kosmoseagentuur NASA kui teiste riikide kosmoseagentuurid, et neil on olnud maaväliste olenditega kontakte, kuid ülemaailmse paanika ärahoidmiseks varjavad seda.