Elu24 video: Liisi Koikson avaldas põhjuse, miks hakkas tegelikult inglisekeelseid laule kirjutama

Liisi Koikson esitles uut plaati «Coffee For One» festivali Jazzkaar 2017 tasuta kontsertide päeval. Kas põhjus oli just selles, et tegemist oli tasuta üritusega, aga Vaba Lava saal pole varem nii palju publikut mahutanud. Liisi Koiksoni inglisekeelset plaati võeti äärmiselt soojalt vastu. Elu24-le antud intervjuus rääkis armastatud lauljanna, et sellist publiku reaktsiooni ta ei osanud oodata ja on loomulikult õnnelik: «Ma ei olnud isegi valmis selleks, et kõik kaasatoodud plaadid kohapeal ära ostetakse.»

Liisi tundis enne plaadi välja andmist teatud ebakindlust: «Kui kirjutad ise lugusid, oma mõtetest, siis ikka tekib küsimus, kas seda on üldse kellelegi vaja ning kas see läheb kellelegi korda.» Inglise keeles tekstide kirjutamise mõte on osaliselt seotud Londonis, inglisekeelses keskkonnas, elamisega. Eesti keeles on ka keeruline soul muusikat laulda. Kuigi tekstide loomine pole alati kõige lihtsam, siis oli eesmärk kirjutada ise ja lood lõpuni viia». rääkis Liisi. «Coffee For One» on sündinud koostöös produtsent Raul Ojamaaga ja valmis viie aasta jooksul. Algselt oli mõte plaat välja anda sügisel, aga Liisi ei tahtnud rasedana «laval rokkida» lausub ta naljatades.

Nüüd, kus Liisi on vahepeal emaks saanud ja kasvatab koos elukaaslasega neljakuist tütart, on kindlasti väljakutse ühendada lapsevanema- ja loomeinimese kohustusi. Lauljanna räägib sellel teemal aga nii: «Mulle õudselt meeldib olla ema, sest mul on väga tore laps. Praegu on tõesti plaadiväljaandmise aeg tihe ja eks emasüda valutab ka, aga mul on väga hea elukaaslane.»

Vaata ka täispikka videot.