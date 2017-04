12-aastane poiss üritas sõita läbi Austraalia

12-aastane laps oli läbinud üle 1000 kilomeetri ehk veerandi oma teekonnast, kui korrakaitsjad ta peatasid, edastab The Telegraph.

Tee Austraalias / Hans-Peter VAN VELTHOVEN/AFP/Scanpix

Poisi elukoht on Austraalia idarannikul Kendallis ning ta oli enne tabamist jõudnud New South Walesis Broken Hillini, mis on ta kodulinnast 1300 kilomeetri kaugusel.

Liikluspolitseinik Kim Fehoni sõnul võttis poiss vanemate auto ning vanemad teatasid lapse kadumisest politseisse pärast seda, kui märkasid, et ka autot ei olnud enam õuel.

Poisi eesmärgiks oli läbida 4000 kilomeetrit ja jõuda läänerannikule Perthi.

Politsei teatel oli poisi auto pikal teekonnal kannatada saanud, seega võis laps vahepeal kokkupõrkesse sattuda.

Politsei uurib, miks poiss järsku vanemate auto võttis ja sellega Austraalia teise otsa sõita tahtis.

Politsei teatas vanematele, et nad leidsid lapse ja vanemad said ta Broken Hilli politseijaoskonnast kätte, kuid nende kodulinna Kendalli politsei jätkab juhtumi uurimist. Võimalik, et teda karistatakse noorte kurjategijate karistusseadustiku alusel ja talle võidakse esitada süüdistus juhiloata sõitmises.

Politsei sõnul läbis poiss üsna karme maastikke, millest osa oli kõrbeala ning selle tõttu soovitatakse seda läbides võtta kaasa lisakütust, vett ja toitu, kuid lapsel neid ei olnud.

Austraalia on oma suuruselt kuues riik maailmas, pindala on 7,6 miljonit ruutkilomeetrit.