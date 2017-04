Millised on iluoperatsioonide trendid meil ja maailmas?

Millised on iluoperatsioonide trendid maailmas?

Esteetiliste kirurgiliste operatsioonide arv on ülemaailmselt tõusmas, üldiselt võib öelda, et mida arenenuma riigiga on tegemist, seda lamedam on tõusukõver. Arenenud maailmas on kõige kiireminini kasvav kaalukaotusjärgsete patsientide segment (inimesed, kes on läbi teinud bariaatrilise operatsiooni ning vajavad täiendavat kehatüveplastikat, kaelaplastikat vms.)

Kes on põhiline sihtgrupp nii Eestis kui ka mujal maailmas, kes iluoperatsioonidel käib?

Ligi pooled patsientidest on vanuses 40-55 ja umbes 90% patsientidest on naised.

Millised on põhilised probleemid ja soovid, millega patsiendid teie poole pöörduvad?

Näo- ja kaelapiirkonna esteetilise kirurgia kaks peamist eesmärki on noorendamine e. rejuvenatsioon ja kuju muutmine e. rekontureerimine. Patsientide seas on nii neid, kes on tulnud igapäevaelu häiriva probleemi tõttu, kui ka neid, kes soovivad korrigeerivat lõikust vaid esteetilisel kaalutlusel.

Laugude korrigeerimiseks vajalik lõikus tõuseb päevakorda ealiste muutuste ilmnedes – siis, kui peegelpildiga enam rahul ei olda. Aja jooksul on osal patsientidel võimalus laugude langevuse tõttu nägemisulatuse häirumiseks, samas on nii üla- kui ka alalaugude lõikus esteetilisel põhjusel üha populaarsem.

Näo- ja kaelaplastika soovijate peamine eesmärk on noorema ja värskema välimuse saavutamine.

Ninaplastika soovijate seas on nii mehi kui ka naisi – igaühel on oma põhjus. Meeste puhul on eelkõige probleemiks kas sünnipärane või traumajärgne nina deformatsioon, mis ühtlasi võib segada hingamist. Naised pole seevastu enamasti rahul nina kuju või suurusega.

Peast eemal asetsevate kõrvade asendit korrigeeriv lõikus on levinud eelkõige eelkooliealiste laste puhul. Suhteline näidustus lõikuseks on juhul, kui kõrvalest hoiab peast üle 2 cm eemale.

Milline on hinnavahemik, millega dr. Lohuis iluoperatsioone Eestis teostab?

Mujal maailmas on hinnatase võrreldes Eestiga oluliselt kõrgem. Dr. Peter Lohuis’i poolt Eestis teostatavad iluoperatsioonid ja funktsionaalsed operatsioonid jäävad 1500€ – 6000€ vahemikku.

Kas seda on võimalik ka järelmaksuga teha?

Loomulikult on kirurgiliste teenuste eest tasumine võimalik ka järelmaksuga, selle vormistamine on finantseerimisteenuste pakkujate vahendusel üsna lihtne. Järelmaksu kohta leiab rohkem infot siit: http://www.fertilitas.ee/hinnad

Mida üks iluoperatsioon kliendile tähendab?

Eelkõige igati läbimõeldud otsust ning realistlikke ootusi, sest kirurgilise operatsiooniga on võimalik saavutada paljut, kuid mitte kõike. Kindlasti on mõistlik uurida opereeriva kirurgi tausta - tema haridust, töökogemust, teadus- ja arendustegevuse andmeid, samuti võimalikku rahvusvahelist praktikat ja referentse. Tuleb olla valmis ka selleks, et töökaaslased, tuttavad jt. võivad muutunud välimuse suhtes pärast ravi lõppemist kõrgendatud huvi tunda - üldjuhul on see igati positiivne. Samuti tuleb valmistuda operatsioonijärgse perioodiga toimetulemiseks.

Kui kaua peab tööst eemal olema?

See oleneb kindlasti lõikusest ja selle ulatusest, aga üldjuhul kuni 2 nädalat.

Millal tehakse lõikus kohaliku tuimestusega? Kas inimene tunneb lõikuse ajal midagi?

Laugude plastikalõikused sooritatakse sagedamini kohaliku tuimestusega, mille käigus valu ei ole, küll aga võib patsient kogeda mõningat ebamugavustunnet.