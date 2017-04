Põhja-Korea maanteed on laiad ja autovabad

Põhja-Korea värskeim ähvardus pärineb eilsest, mil ähvardati lasta põhja USA lennukikandja USS Carl Vinson, mis osaleb Filipiini merel koos Jaapani ja Lõuna-Korea sõjalaevadega treeningmissioonil, edastab Huffington Post.

Põhja-Koreasse turistina minek ei ole lihtne ja sinna lubatuid jälgitakse, iseseivalt liikumine on välistatud. Kui välismaalane tahab minna pealinnast Pyongyangist kaugemale kui 30 kilomeetrit, on vaja eriluba.

Hõre autoliiklus Pyongyangis / Wong Maye-E/AP/Scanpix

Lääne satelliitide andmetel on Põhja-Koreas umbes 25 000 kilomeetrit teid, vaid 724 kilomeetrit on kaetud korraliku asfaltiga, kus saab autode, busside ja mootorratastega sõita.

Tee Põhja-Koreas / Damir Sagolj/Reuters/Scanpix

Bussid Põhja-Korea sillal / KIM HONG-JI/REUTERS/Scanpix

Põhja-Korea teedel on mootorsõidukeid näha minimaalselt, kuna neid on vaid eliidil, sest tavakodanikel on autod ja mootorrattad keelatud ning neil ei ole ka raha, et neid osta. Enamik põhjakorealasi liigub jalgrattal.

Autotee Põhja-Koreas / Wong Maye-E/AP/Scanpix

Põhja-Koread külastanud lääne inimeste arvates oleks sellistel autovabadel teedel mõnus kihutada, kuid kuna nad selle riigi külastamise ajal on olnud kohalike range kontrolli all, siis see neil ei õnnestunud.

Viletsas seisus teed on üsna laiad, meenutades lennukite õhkutõusmise ja maandumise radasid.

Tühi maantee pealinna Pyongyangi lähedal / David Guttenfelder/AP/Scanpix

«Põhja-Koreas reisides tuleks olla valmis karmiks ajagrafikuks, sest isegi WCd saab külastada kellaaja järgi. Maantee ääres ei saa «metsapeatusi» teha, siis kui tekib vajadus, vaid siis kui kaasas olev giid seda lubab,» sõnas hiljuti Põhja-Koread külastanud prantslasest fotograaf Eric Lafforgue.

Ta lisas, et Pyongyangist eemal on elu hoopis teistsugune kui eemal, kus näeb tegelikkust, mida Põhja-Korea liidrid üritavad varjata.

Põhja-Korea rahvaarv on umbes 25 miljonit inimest, pealinnas Pyongyangis elab natuke üle kolme miljoni inimese.