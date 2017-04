Kalvi-Kalle ja staarräpparid! A-Rühm avaldas värske muusikavideo

A-Rühm avaldas muusikavideo «Mingi kukk on mu BMWs»

Tänasest on avalikest internetikanalitest kättesaadav ansambli A-Rühm värske video loole "Mingi kukk on mu BMWs" (5Miinust remix). Video režissööriks on Sander Allikmäe, operaator Mart Vares ning võtteplatsil toimunut teostas BoyBand films. Videos teeb kaasa Eesti Muusika Auhindade parima hiphop/rap albumi nominent 5miinust. Video võtted toimusid aprilli alguses ja esmaesitlus toimus möödunud laupäeval Tallinnas, klubis Pööning.