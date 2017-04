Rokiromantik Chris Rea esineb uue turnee raames Tallinnas

Nii nagu ka kõik suured artistid, on Chris Rea alati jälginud omanäolist artistlikku visiooni, mis kuulub vaid ja ainult talle. Kuigi tema eeskujulik musikaalne väljund on praeguseks ajaks sügavalt sisse imbunud maailma rokkmuusika DNA-sse, saab kindlalt öelda, et tema olek on olnud justkui sädelev okas muusikatööstuse kõrval, mis on hoidnud teda pigem kõrvalise isikuna. Aegade jooksul on väheste žestide ja nappide sõnade meister Chris Rea arendanud välja ainuomase käekirja - tema muusika on jäänud puutumatuks isikupäratu masstoodangu maailmast, tema virtuoosne kitarrimäng, kordumatu “suitsune” hääletämber ning palju mõtteainet pakkuvad laulusõnad mõjutavad inimesi sõltumata muutuvatest muusikatrendidest.

Loominguline isiksus ja maalikunstnik, kirglik bluusi austaja ja motospordimaailma paadunud fänn, filmitegija ning klassikalise muusika helilooja - eklektiline ja isemõtleja on need kaks sõna, mis vaevalt suudaksid iseloomustada meest, kelle albumeid on müüdud kümneid miljoneid eksemplare tänu sellele, et ta on jäänud alati iseendaks. «Ma ei ole kunagi olnud rokk- või popstaar ning minu terviseseisund on teinud võimalikuks liikuda iseenda loomingulisuse arendamise suunas, mida olengi alati tahtnud. Parim muutus minu muusikas on olnud keskendumine sellele, mis mind tõeliselt huvitab,» ütles Chris.

Oma debüütalbumi «Whatever Happened to Benny Santini?» 1978. aastal avaldanud Rea tuntumate hittide hulka kuulvad teiste seas sellised lood nagu «Fool (If You Think It's Over)», «The Road to Hell», «I Can Hear Your Heartbeat», «Josephine», «On the Beach», «Driving Home for Christmas», «Let's Dance», «Auberge», «Looking for the Summer», «Julia», «I Just Wanna Be with You», «And You My Love».

Sellel sügisel naaseb Chris Rea uue albumi «Road Songs for Lovers», mis on täis suurepäraseid rokiballaade - albumiga, mis toob esile tema rabava hääle ja pillimängimise meisterlikkuse ning kõige tipuks, suurepärase laulusõnade kirjutamise oskuse. Just kõike seda, mille järgi Chris Read kõige paremini tuntakse. Kui «Road Songs For Lovers» peaks midagi tõestama siis on see fakt, et kaunid ja liigutavad rock ‘n’ rolli armastuslood kuuluvad samuti Chris Rea kirgede panteoni, kus oma kindlat kohta omavad juba motosport, maalikunst ja bluus.

Muusiku sõnul armastab ta tuuritada väga, sest see on tema arvates maailma parim töö. Just esinedes tajub Chris publiku emotsioone vahetult. Uue albumi ilmumise puhul siirdub ta Euroopa turneele, mille raames esineb 10. novembril ka Tallinnas, Nordea Kontserdimajas, esitades lugusid nii uuelt kauamängivalt kui ka juba 40 aastat kestva karjääri parimal viisil kirjeldavaid hittpalasid.

Piletid hinnaga alates 49 eurost on müügil sellel reedel, 28. aprillil Piletilevi internetipoes, Piletilevi müügipunktides, Statoili teenindusjaamades ja Selverites üle Eesti.