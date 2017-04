Kes on Marine Le Peni elukaaslane?

Emmanuel Macron on tuntud selle poolest, et ta abikaasa Brigitte Trogneux’ on temast 25 aastat vanem.

Marine Le Pen on varem olnud kaks korda abielus. Le Peni esimene mees oli Frank Chauffroy, kellega tal on kolm tütart ja nad olid abielus 1995 – 2000. Le Pen abiellus 2002. aastal oma teise mehe Eric Lorio'ga, neil ühiseid lapsi ei ole ja nad lahutasid 2006.

48-aastase Le Peni nüüdne elukaaslane on 47-aastane paremäärmuslik poliitik Louis Aliot, nad on koos olnud alates 2009. aastast. Väidetavalt ei soovi mees saada Prantsusmaa «esimeseks meheks» kui Marine Le Pen valimised võidab ja naisest saab Prantsusmaa president.

Marine Le Pen ja Louis Aliot / FRANK AUGSTEIN/AP/Scanpix

Louis Aliot sündis 4. septembril 1969 Toulouse’is, ta emaisa oli Alžeeria päritolu juut. Aliot on küll juudi juurtega, samas on teda süüdistatud antisemitismis.

Nii nagu Le Pen toetab ka Aliot patriotismi, Prantsusmaa piiride tugevamat valvamist ja migrantide vastuvõtmise piiramist.

Aliot’ga on seotud ka kummaline seik, mis pärineb 2014. aasta detsembrist. Front Nationali kuulunud poliitikud Jean-David Eyquem ja Jean-Baptiste Defrance üritasid Aliot arvel nalja visata, pannes ta veini kõhulahtistit. See tuli ilmsiks ja need mehed visati partei ridadest välja.

Le Pen on üritanud siluda oma paremäärmuslikku poliitikat sellega, et on hakanud suhtlema seksuaalvähemuste kogukondadega, kuid Aliot on sellise poliitika vastu ja ta teatas, et ei toeta samasooliste abielu.

Louis Aliot / wikipedia.org

Aliot ja Le Pen ostsid 2010. aastal koos Vahemere äärde Millas’sse maja, samas ei ole nad seda soovinud meediale kommenteerida.

«Majaost ei puuduta poliitikat, vaid kuulub meie eraellu. Oleme seal nädalalõppudel ja pühade ajal ja me ei kavatse kõmumeediale sel teemal midagi rääkida,» teatas Le Pen pärast majaostu.

Kui Le Pen ei ole Millas’s, siis on ta Pariisis, kus tal on Saint-Cloud’s luksuskorter. Le Peni perekonnal on kinnisvara ka Bretagne’is La Trinité-sur-Meris.

Aliot on praegu samas olukorras nagu oli Bill Clinton 2016. aastal, kui ta abikaasa Hillary Clinton kandideeris USA presidendiks. Hillary Clintonist ei saanud USA presidenti ja Bill Clintonist USA «esimest meest», samas Aliot’l on see peavalu alles ees. Prantsusmaal on teine valimisvoor 7. mail.

Prantsuse meedia teatel on Aliot nüüdsetest valimistest mõnevõrra eemale jäänud ja tal ei olevat tahtmist saada oma naise «varjuks».

«Ma ei ole minister, minust ei saa peaministrit ega ka «esileedit». Valimistel ei valita presidenti koos kaasaga, vaid ikkagi meest või naist. Partnerid peaksid jääma tahaplaanile,» teatas Aliot.

Aliot sõnul ei ole tal siiski midagi Élysée palees elamise vastu, kui Le Penist saab Prantsusmaa president.

Marine Le Pen / PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/Scanpix

Aliot sõnas ühes intervjuus, et ilma Marine Le Penita ei oleks Front National see, mida ta on ja võib-olla oleks see partei ammu poliitiliselt areenilt kadunud.