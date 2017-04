Maailmakuulsate brändide heaks töötanud stilist avas Tartus oma salongi

Ruslan Varavini sõnul küpses päris oma stuudio asutamise idee juba mõnda aega, kuid lõpliku tõuke selleks andis just ideaalse asukoha leidmine. "Aparaaditehase mõnus atmosfäär andis tõuke oma juuksestuudio avamiseks. Mind on alati inspireerinud muusika, mood, arhitektuur ja fotograafia. Seda kõike leidub Aparaaditehases küllaga, mis teeb sellest ideaalse keskkonna absoluutselt iga valdkonna loomeinimesele," rääkis ta.

KÄÄRi stuudio startis oma värske imagokollektsiooniga, mis kombineerib õrna ilu ja ägeda isikupära, mida muidu üksteisele sageli vastandatakse. „Minu kollektsiooni idee on näidata, et ka pehme ja pastelne saab olla äge ja ka underground saab olla ilus,” iseloomustas Varavin kollektsiooni. Stuudio fookuseks on pakkuda just ajaga kaasas käivaid, isikupäraseid ja tugevaid lõikuskontseptsioone.

/ Gabriela Liivamägi

Ruslan Varavin on töötanud üle kümne aasta Tigi Haircare`i Baltikumi koolitajana ja olnud viis viimast aastat ka Rich Haircare`i kunstiline juht, kus tegeles brändi imago kujundamisega. Muuhulgas on ta töötanud vanemstilisti ja juhatajana Salon+ salgongis ja viinud läbi koolitusi üle maailma.

Käär asub Aparaaditehase uues äsja renoveeritud osas koos erinevate restoranide, disainistuudiote ja elustiilipoodidega. Sel nädalal, 25.-30. aprillil toimub keskuses avamisnädal, mille raames leiavad aset mitmed üritused.

Lisainfot KÄÄRi stuudio kohta leiab siit.