Caitlyn Jenner: teadsin alati, et mind maetakse naisena

67-aastane teletäht avalikustas, et teda oleks maetud naisena ka siis, kui ta poleks avalikult oma transsoolisust tunnistanud.

Jenner tuli oma uue isiksusega lagedale kahe aasta eest, poseerides naisena ajakirja Vanity Fair esikaanel. Caitlyn kartis toona, et tema kuus last ja neli kasulast ei kiida seda heaks.

«Ma teadsin, et mu lapsed arvavad, et see on liig. Kuid minu vaatenurgast - olin 65 aastat kannatanud. Tahtsin tõelisest endast näha kaunist fotot ja soovisin seda šokielementi. Tahtsin, et vana Bruce lõpetaks eksisteerimise ja see pilt sai sellega hakkama,» seletas Jenner.

«Mõnede lastega olen jätkuvalt lähedane, aga mõned neist... Nendega käin ma vähem läbi. Istun siin ja juurdlen, kas asi on selles, et ma sugu muutsin või hoopis selles, et neil on väga kiire elu ja neil pole aega mulle helistada?» rääkis Jenner.