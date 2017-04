Fitnessistaar Evelin Ainomäe: milline on ideaalne bikiinifiguur? Juurdlen selle üle igapäevaselt!

Fitnessistaar Evelin Ainomäe / Erakogu

Kuid järjest enam olen leidnud omale meelepärased kohvikud ja restoranid, kus muretult süüa saan. Teen omale selgeks lihtsalt, mida mingi toit menüüs sisaldab. Võimalusel palun mõne komponendi ära jätta või asendada ja minu suureks rõõmuks ei tee keegi mulle enam kurja ja mõistmatut nägu. Soovitus ka teile – ärge häbenege küsida nii menüüs olevate roogade koostisosade ega valmistusviisi kohta. Eelistage taiset liha, kala. Loobuge rammusatest koore ja majoneesikastmetest. Eelistage aurutatud, keedetud või hautatud toiduvalmistuse viise. Ja veel üks lihtne põhimõte – kui Sa toidus sisalduvaid komponente taldrikul tuvastada ei oska – vali parem midagi muud. Loobun alati kahtlastest pajatoitudest, kotlettides. Tahan teada, mida söön, sest pimeduses kobamine küll dieeti ei soodusta…

Ja meie kaunitar Hooaeg saatejuht Aveli? Kuidas läheb temal?

No meie mõlema elutempo on pöörane. Ja kahjuks ka väga vastuoluline. Kui minu vabam aeg on eeskätt nädalalõputi, siis Avelil on tihti vastu pidi. Seega peame sageli piirduma kaug suhtlusega ja õnneks tänapäeval selleks ka piisavalt vahendeid on.

Nagu räägitud sai aitas Avelil nii mõnestki kilost vabaneda põhjalik puhastav kahenädalane paast. Analüüsides Aveli paastujärgset menüüd pidin imestusest pikali kukkuma. Kuidas on nii vähe võimalik süüa??? Ja see vähene oli ka tõsti tervislik – puder veega, püreesupp kooreta. Täistera tooted ja lisaks veidi mandleid – pähkleid. Ei osanud ma küll sealt midagi maha tõmmata. Lihtsalt menüüd lugedes ja minu elavat ettekujutust arvestades, läks mul paljast lugemisest kõht tühjaks… Vesteldes selgus aga ,et see oligi nii nimetatud paastujärgne toitumine ja järjest keerulisemaks kujunes kaalu hoidmine peale organismi puhastuskuuri. Olete vast teiegi paastuda proovinud ja teate kui keeruline on saavutatud kaalunumbrit pärast hoida. Ka Avelile tegi see muret ning minu soovituseks oli lihtsalt toidukoguste suurendamine näljatunde vältimiseks, kuid ikka etteplaneeritult ja kontrollitult – selleks, et kõht vaid kasulikust täis saaks ja et välistada ootamatud söömasööstud. Jah, kerge ei ole meil kummalgi – kuid alla me ei anna. Ning selleks, et süüa veidigi rikkalikumalt saaks – selleks tuleb lihtsalt rohkem energiat kulutada ehk aktiivsemalt elada ja rohkem liikuda.

Seega alustas ka Aveli treeninguid spordiklubis, kuskil tuleb ju meie väljavalitud uusi trenniriideid ka näidata. Loodan, et trennid saavad Aveli elu pidevaks osaks ning mina olen küll selleks proovinud kõike teha – ka klubid, mida külastame asuvad üle linna nii, et ka ebamugav asukoht ei ole mingiks vabanduseks. Järgmise nädala veedab küll Aveli mõnusalt Hispaanias puhates, kuid aktiivselt puhates ja isegi mägedes matkates. Arvan, et keskkonna vahetus, soe kliima ja puhkus mõjuvad vaid innustavalt. Eks siis näis. Loodan päevitunud ja puhanud Aveli naastes taas ka pildile saada. Siis näete ise.

Juba järgmisel korral toon teieni ka mõne uue trenninipi ja minu fotograaf Tiina lubas ka videoloo teha.

Niisiis ikka täiskäigul edasi! Palju päikest, mõnusat trenni, head ja kasulikku toitu ja rõõmsat meelt meile kõigile!