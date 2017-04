Galerii! Selgusid teleshow «Väikesed hiiglased» finalistid

Teleshow «Väikesed hiiglased» eelviimane võistlussaade pakkus üllatusi nii etteastete, külaliste kui ka kohtunike osas. Finaali eel said tantsijad endale partneriteks Märt Agu, Lauri Pihlapi ja Eve Andre-Tuga ning väikesed lauljad jagasid lava oma kaptenite Koit Toome, Inese ja Daniel Leviga. Külaliskohtunikuna osales «Väikestes hiiglastes» Tanel Padar, kes üllatas saates ennastki korduvalt, kui avastas end käsi vehkides kaasa elamas ja laval tantsimas. Ühtlasi pidi Padar aru andma saate pesamunadele, kui lõbus on rokkstaari elu tegelikult ja kuidas tal ikka naiste ja lastega lood on.

«Väikesed hiiglased» 6. saade / Erlend Štaub

Tänases saates selgusid ka need kaks tiimi, kes astuvad 7. mail finaalis vaatajate ette – «Väikeste hiiglaste» finaalis näeb Danieli Dream Teami ja Inese Imelisi, saatest lahkusid täna Koidu Tähed.